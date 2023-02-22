Markos Vellidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markos Vellidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Markos Vellidis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Markos Vellidis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Markos Vellidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markos Vellidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Markos Vellidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markos Vellidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markos Vellidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markos Vellidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markos Vellidis 4 Nisan 1987 tarihinde Kastoria şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μάρκος Βελλίδης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markos Vellidis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Markos Vellidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Markos Vellidis'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Markos Vellidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markos Vellidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Markos Vellidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markos Vellidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2006 yılında AO Koropi

30 Haziran 2007 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2007 yılında Diagoras

30 Haziran 2008 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2008 yılında Diagoras

1 Temmuz 2010 yılında Aris Selanik

1 Temmuz 2013 yılında PAS Giannina

21 Ocak 2016 yılında PAOK

31 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2019 yılında PAS Lamia

6 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2020 yılında Olympiakos N.

22 Ağustos 2020 yılında Veria NPS

13 Temmuz 2022 yılında Iraklis

Markos Vellidis kimdir

Markos Vellidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markos Vellidis şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Markos Vellidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan takımında 13 numaralı formasıyla 16 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Markos Vellidis nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Son Haberler
Michalis Boukouvalas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Boukouvalas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michalis Boukouvalas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michalis Boukouvalas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmad Liman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Liman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmad Liman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Liman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anastasios Papachristos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Papachristos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anastasios Papachristos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anastasios Papachristos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emmanuel Ugwuka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Ugwuka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emmanuel Ugwuka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Ugwuka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Kandilli'den İstanbul depremi için tedirgin eden açıklama: "7 sene içerisinde 7'nin üzerinde bir deprem olacak"
Kandilli'den İstanbul depremi için tedirgin eden açıklama: "7 sene içerisinde 7'nin üzerinde bir deprem olacak"
AFAD duyurdu: Diyarbakır'da 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Diyarbakır'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir