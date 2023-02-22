Markos Vellidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markos Vellidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markos Vellidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markos Vellidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markos Vellidis 4 Nisan 1987 tarihinde Kastoria şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Μάρκος Βελλίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markos Vellidis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Markos Vellidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iraklis Selanik futbol takımında oynamaktadır. Iraklis Selanik takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Markos Vellidis'nin Iraklis Selanik ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Markos Vellidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markos Vellidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Markos Vellidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markos Vellidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2006 yılında AO Koropi

30 Haziran 2007 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2007 yılında Diagoras

30 Haziran 2008 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2008 yılında Diagoras

1 Temmuz 2010 yılında Aris Selanik

1 Temmuz 2013 yılında PAS Giannina

21 Ocak 2016 yılında PAOK

31 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında PAS Giannina

1 Temmuz 2019 yılında PAS Lamia

6 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2020 yılında Olympiakos N.

22 Ağustos 2020 yılında Veria NPS

13 Temmuz 2022 yılında Iraklis

Markos Vellidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markos Vellidis şuan Iraklis Selanik takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Markos Vellidis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan takımında 13 numaralı formasıyla 16 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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