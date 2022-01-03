Marksçı ne demek, TDK'ya göre Marksçı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Marksçı ne demek? Marksçı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Marksçı kelimesi. Peki Marksçı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Marksçı nedir, Marksçı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MARKSÇI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Marksçı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Marksçı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Marksçılık yanlısı olan (görüş veya kimse), Marksist

