Markson Ojobo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markson Ojobo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markson Ojobo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Markson Ojobo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Markson Ojobo 1 Aralık 1992 tarihinde Port Harcourt şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Markson Ewoma Ojobo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Markson Ojobo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Markson Ojobo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 20 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Markson Ojobo'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Markson Ojobo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Markson Ojobo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2008 yılında Bayelsa
1 Temmuz 2010 yılında Enyimba Aba
13 Ocak 2016 yılında Warri Wolves FC
1 Temmuz 2016 yılında Rivers United
4 Ocak 2019 yılında Akwa United
20 Ağustos 2020 yılında Abia Warriors
Markson Ojobo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Markson Ojobo şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
Markson Ojobo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U23 takımında 20 numaralı formasıyla 26 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.