Markus Poom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Poom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markus Poom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markus Poom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markus Poom 27 Şubat 1999 tarihinde Derby şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markus Poom Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Markus Poom, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Markus Poom'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Markus Poom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markus Poom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Markus Poom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markus Poom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Nomme United

21 Şubat 2016 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2017 yılında FC Flora

16 Ocak 2023 yılında Shamrock Rovers

30 Kasım 2023 yılında FC Flora

Markus Poom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markus Poom şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Markus Poom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Watford, FC Nõmme United (-2014)

Estonya takımında 20 numaralı formasıyla 11 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

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