Markus Poom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Poom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Markus Poom kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Markus Poom ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Markus Poom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Poom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Markus Poom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Poom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markus Poom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markus Poom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markus Poom 27 Şubat 1999 tarihinde Derby şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markus Poom Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Markus Poom, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Markus Poom'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Markus Poom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markus Poom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Markus Poom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markus Poom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Nomme United

21 Şubat 2016 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2017 yılında FC Flora

16 Ocak 2023 yılında Shamrock Rovers

30 Kasım 2023 yılında FC Flora

Markus Poom kimdir

Markus Poom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markus Poom şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Watford, FC Nõmme United (-2014)

Markus Poom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya takımında 20 numaralı formasıyla 11 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Markus Poom nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Georgios Christodoulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Christodoulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Georgios Christodoulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Christodoulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daire Mccarthy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daire Mccarthy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daire Mccarthy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daire Mccarthy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bobby Allain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bobby Allain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bobby Allain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bobby Allain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Conor Walsh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Walsh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Conor Walsh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Walsh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi