Markus Soomets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Soomets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Markus Soomets kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Markus Soomets ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Markus Soomets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Soomets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Markus Soomets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Markus Soomets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Markus Soomets adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Markus Soomets Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Markus Soomets 2 Mart 2000 tarihinde Tartu şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Markus Soomets Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Markus Soomets, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Flora Tallinn futbol takımında oynamaktadır. FC Flora Tallinn takımına 17 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Markus Soomets'nin FC Flora Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Markus Soomets Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Markus Soomets isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Markus Soomets Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Markus Soomets futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Santos Tartu

31 Ocak 2018 yılında Sampdoria U19

2 Ağustos 2019 yılında JK Tammeka

27 Ağustos 2019 yılında Rende

17 Ocak 2020 yılında FC Flora

Markus Soomets kimdir

Markus Soomets Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Markus Soomets şuan FC Flora Tallinn takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Santos Tartu (-2015)

Markus Soomets Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya takımında 6 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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Markus Soomets nereli

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