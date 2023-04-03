Marlon Becker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlon Becker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marlon Becker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marlon Becker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marlon Becker 31 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marlon Becker Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Todt Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Köln U19 futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marlon Becker'nin 1.FC Köln U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marlon Becker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marlon Becker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında 1.FC Köln Alt.
1 Temmuz 2021 yılında 1.FC Köln U17
1 Temmuz 2022 yılında 1.FC Köln U19
Marlon Becker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marlon Becker şuan 1.FC Köln U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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