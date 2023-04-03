Marlon Monning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlon Monning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Marlon Monning kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marlon Monning ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.