Marlon Monning kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlon Monning Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marlon Monning adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marlon Monning Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marlon Monning 18 Ocak 2005 tarihinde Köln şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marlon Monning Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLP Sports yapmaktadır. Marlon Monning, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Köln U19 futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marlon Monning'nin 1.FC Köln U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Marlon Monning Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marlon Monning futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2012 yılında 1.FC Köln Alt.
1 Temmuz 2021 yılında 1.FC Köln U17
1 Temmuz 2022 yılında 1.FC Köln U19
Marlon Monning Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marlon Monning şuan 1.FC Köln U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SC Fortuna Köln, 1.FC Köln
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.