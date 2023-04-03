Marlon Ubani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlon Ubani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marlon Ubani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marlon Ubani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marlon Ubani 26 Mart 2005 tarihinde Essen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Marlon Nnamdi Ubani şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marlon Ubani Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FA3 Sports yapmaktadır. Marlon Ubani, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Borussia Dortmund U19 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marlon Ubani'nin Borussia Dortmund U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Marlon Ubani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marlon Ubani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında B. Dortmund U16
1 Temmuz 2021 yılında B. Dortmund U17
1 Temmuz 2022 yılında B. Dortmund U19
Marlon Ubani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marlon Ubani şuan Borussia Dortmund U19 takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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