Marlon Zacharias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marlon Zacharias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marlon Zacharias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Marlon Zacharias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Marlon Zacharias 6 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Marlon Zacharias Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON U23 yapmaktadır. Marlon Zacharias, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Borussia Dortmund U19 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marlon Zacharias'nin Borussia Dortmund U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Marlon Zacharias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Marlon Zacharias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Dortmund Alt.
1 Temmuz 2020 yılında B. Dortmund U16
1 Temmuz 2021 yılında B. Dortmund U17
1 Temmuz 2022 yılında B. Dortmund U19
Marlon Zacharias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Marlon Zacharias şuan Borussia Dortmund U19 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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