Marmara Adası'nda çıkan ve kontrol altına alınan yangın yeniden başladı

Marmara Adası'nda çıkan yangın herkesi korkuturken kontrol altına alındığı haberi herkesi sevindirmişti. Fakat alevler yeniden canlandı.

Alınan bilgiye göre, Mestanağa mevkisinde gündüz saatlerinde çıkan ve akşam üzeri kontrol altına alınan yangının ardından bu bölgeye yakın Çınarlı Mahallesi'nde yeniden bir yangın başladı.

Marmara Adası'ndaki yangın yerleşim yerlerine kadar geldi

ÇOK SAYIDA HAYVAN TELEF OLMUŞTU

Bunun üzerine ekipler, Mestanağa mevkisinden Çınarlı Mahallesi'ne geçti.

Yerleşim yerlerine yakın olduğu bildirilen yangın, çok sayıda ekip ve çevredeki vatandaşların da yardımlarıyla söndürülmeye çalışılıyor.

Marmara Adası Mestanağa mevkisinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramış, 2 ev ve jandarma lojmanları zarar görmüştü.

Yaklaşık 60 evin de tahliye edildiği yangında 4 itfaiye eri ve bazı vatandaşlar dumandan etkilenmiş, çok sayıda hayvan telef olmuştu.

CNN TÜRK canlı yayınına katılan Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Alevler yerleşim yerlerine ulaştı. İki ev yandı. Helikopter müdahalesine ihtiyaç var." açıklamalarında bulundu.

SÖNDÜRME ÇALIŞAMALRI DEVAM EDİYOR

Aksoy, yaklaşık 1 saat sonra yaptığı açıklamada "Çok şükür yangının yüzde 90'ı kontrol altına alındı. Can kaybımız yok. İtfaiye soğutma çalışması yapıyor. 4 itfaiye personelimiz bu dumandan etkilendi, çok şükür bir sorunumuz yok. Belediyeye ait bir itfaiye aracımız yandı. Gelen mala gelsin. Böyle bir yangını çok şükür atlatmış olduğumuzu söyleyebiliriz. Biz de psikolojik olarak rahatlamış olduk." dedi.

Ancak gece saatlerinde alevler yeniden güçlendi.

Havanın kararması nedeniyle helikopterle müdahale yapılamıyor.

Karadan söndürme çalışmaları devam ediyor...