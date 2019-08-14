Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Marmara Adası'nda gözaltına alınan emekli öğretmen olduğu iddia edilen H.T. ve oğlu O.T. Marmara İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkan orman yangını ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.T. ve oğlu O.T. adlı şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Marmara ilçesinde çıkan ve 9 saatlik müdahalenin ardından söndürülen orman yangınıyla ilgili olarak, evinin bahçesinde temizlik yaparken, biriktirdiği otları yaktığı ve yangının bu nedenle çıktığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli öğretmen Hüseyin T. ile oğlu Orkun T., Marmara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki gözaltı sürelerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edilmişti. Hüseyin T. ile Orkun T., muhabirlerin iddialar hakkında sorduğu soruları yanıtsız bırakmıştı.