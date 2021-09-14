Marmara Denizi'nde korkutan anlar! Dev köpek balığı yakalandı!

1 Eylül'de getirilen av yasağının kalkmasıyla birlikte balıkçılar da denizlere açılmaya başladı. Son olarak Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağına dev bir köpek balığı takıldı. Yakalanan köpek balığı tekneye alınıp Tekirdağ'a getirildi. 4 metre uzunluğundaki dev köpek balığını gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Güçlükle bir aracın arkasına alınan dev köpek balığı, bulunduğu alana sığamakta zorluk çekti.

İlk kez köpek balığı gören bazı vatandaşlar fotoğraf çekme yarışına girdi.