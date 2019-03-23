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Marmara Denizi'nde korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesinden edinilen bilgiye göre saat 18:17'de Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kıyı ilçelerde hissedildi.

Marmara Denizi'nde korkutan deprem!

Marmara Denizi'inde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Denizi açıklarında yaşanan depremin derinliği 18 kilometre olduğu açıklandı. Deprem ölçümlerinde Türkiye'de en güvenilir kaynaklar AFAD ve Kandilli Rasathanesi olarak görülüyor.

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MARMARA DENİZİ'NDE 3,7'LİK DEPREM OLDU

Saat 18:17'de merkez üssü Marmara Denizi olan deprem meydana geldi. Şiddeti 3,7 olarak açıklanan ve yerin 18.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kıyı ilçelerde hissedildi.

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SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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