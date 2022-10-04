Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklaması tedirgin etti

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Marmara Denizi'nde saat 01.57'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu depremin derinliği ise 19.2 km olarak ölçüldü.
AFAD verilerine göre ise deprem 3.0 büyüklüğünde yerin 8.09 km altında Büyükçekmece açıklarında meydana geldi.
Deprem, Büyükçekmece Mimaroba, Esenyurt, Bahçelievler ve Beylikdüzü'nde de hissedildi.
GÖRÜR: 7.2 DEPREM BEKLEDİĞİMİZ FAY KOLU ÜZERİNDE
Depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu depremin 7,2 deprem beklenilen Kumburgaz fay kolu üzerinde meydana geldiğini ifade etti.
Görür şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar, dün gece Marmara Denizinde min. 7,2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli. Sevgiyle"
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