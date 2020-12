Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanı İsmail Safa Üstün kimdir? Kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ataması gerçekleştirilen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yeni dekanı İsmail Safa Üstün göreve başladı. İşte Prof.Dr. İsmail Safa Üstün hakkında bilgiler...

İSMAİL SAFA ÜSTÜN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İsmail Safa Üstün, 1963 yılında İstanbul’da doğdu. 1981’de Ankara İmam-Hatip Lisesi’ni bitiren Üstün 1985’te MÜ İlâhiyat Fakültesi’nden lisans eğitimini tamamladı. Üstün daha sonra Lisansüstü çalışmalar yapmak üzere yurt dışına gitti ve yüksek lisansını 1987 yılında İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde bitirdi.

Heresy and Legitimacy in the Ottoman Empire in the Sixteenth Century adlı doktora tezini de 1991’de aynı üniversitede tamamladı.Ardından Türkiye'ye döndükten sonra bir süre Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nda mütercim olarak görev yaptı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlâhiyat Meslek Yüksekokuluna öğretim üyesi olarak atandı. 2002’de doçent, 2008 yılında profesör oldu.