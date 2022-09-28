Marmara Üniversitesi'nde veri sızıntısı! 5 bin kişinin verileri ele geçirildi!

Marmara Üniversitesi'nin verileri 17 yaşındaki YUBA rumuzlu bir genç kız ele geçirildi. Sitenin ele geçirilmesinin ardından genç kız yetkililere SMS yolu ile ulaşarak SMS ile yetkileri uyararak "Yetkili kişi lütfen benimle irtibata geçsin. Açığı söyleyeyim, kapatın" şeklinde bir mesaj gönderdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çalışanlar ve kullanıcılardan oluşan toplam 5 bin 698 kişinin bilgilerinin alındığı belirlendi. Sızıntının bildirilmesinin ardından KVKK, Marmara Üniversitesi'nce yapılan ihlal bildirimini ilan ederken ihlale ilişkin inceleme başlattı.

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"AÇIĞI SÖYLEYELİM, KAPATIN"

Üniversite hesabını hackleyerek yetkililere SMS yolu ile ulaşan YUBA rumuzlu genç kız "Merhaba sayın Marmara Üniversitesi. Ben YUBA, 17 yaşında bilgisayar korsanıyım. Fakat devletime zarar verecek hiçbir şey yapmıyorum. Sadece web sitesinde açık buldum ve hackledim. Yüksek risk içeren bir açık. Yetkili kişi lütfen benimle irtibata geçsin. Açığı söyleyeyim, kapatın." şeklinde konuştu.