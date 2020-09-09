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Marmara'da korkutan deprem! Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Marmara'da korkutan deprem! Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.57'de Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 8,2 kilometre açığında meydana gelen sarsıntının, yerin yaklaşık 9,9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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