Marmara'daki deprem için korkutan açıklama: Çok yaklaştı, ayak seslerini duyuyoruz

AFAD verilerine göre Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi yakınlarında saat 16.38'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Depremi değerlendiren Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal," Bu depremler ayak sesleri, uyarma anlamına geliyor. İstanbul çok önemli, İstanbul yıkılırsa Türkiye altında kalır diyoruz. Yapılarımızı hızlıca depreme hazır hale getirmek zorundayız. Deprem çok yaklaştı, ayak seslerini duyuyoruz. Ama biz bu hızla yapılarımızı depreme hazır hale getiremiyoruz. Verimli çalışmalar yapamıyoruz. Daha hızlanmamız gerekiyor." dedi.

Papmal şunları kaydetti:

"İstanbul'daki büyük depremin olma ihtimali yüzde 80'leri buldu. Yapılan çalışmalar bu yönde. Beklenen depremin son 10 yılına giriyoruz. Ufak depremler de bizim kaygılanmamıza neden oluyor."

Prof. Dr. Süleyman Pampal

ŞÜKRÜ ERSOY: UYARICI BİR DEPREM, UYARILAN NOKTA KRİTİK BİR YER

Prof. Dr. Şükrü Ersoy depreme ilişkin yaptığı açıklamada,"4.2 büyüklüğündeki deprem zarar verici bir deprem değil, uyarıcı bir deprem. Uyarılan nokta kritik bir yer. Çünkü Tekirdağ ile Yalova körfezi arasındaki yani Marmara Denizi içerisinde kalan Kuzey Anadolu Fayının biz gelecekte 7'den büyük bir depremin olacağı yer olarak kırılacağını bekliyoruz. 4 büyüklüğündeki depremler insanlarda korkuya neden oluyor, bu çok normal. Bunun yerinin canlı olması endişelendiriyor. Daha büyük bir deprem gelecek mi, soruları son derece kritik. Çünkü geçenlerde meydana gelen deprem kritik bir yerde değildi. Bunları uyarıcı olarak ele almak gerekiyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy

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