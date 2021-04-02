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Marmaray hafta sonu açık mı? Marmaray hafta sonu çalışma saatleri 2021

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan ve Marmaray'ı kullanacak olan vatandaşlar hafta sonu çalışma saatlerini araştırıyor. Peki Marmaray hafta sonu açık mı? İşte Marmaray hafta sonu çalışma saatleri 2021...

Marmaray hafta sonu açık mı? Marmaray hafta sonu çalışma saatleri 2021

Her gün milyonlarca insanı taşıyarak Avrupa ve Asya arasında köprü görevi gören Marmaray'ın hafta içi ve hafta sonları çalışma saatleri merak konusu oluyor. Özellikle hafta içi ve hafta sonu kısıtlamanın olmadığı saatlerde seferleri azaltacak ve çalışma saatleri de değişecek.

MARMARAY HAFTA SONU AÇIK MI?

Marmaray hafta sonu açık olacak ve vatandaşlara hizmet verecek. Hafta içi 15 dakikada bir olan seferler kısıtlamanın olduğu günde 30 dakikada bir yapılacak.

Hafta içi saat 06.00 ile 20.00 saatleri arasında normal tarifesinde vatandaşlara hizmet verecek. Ancak daha sonra son sefere kadar Marmaray 30 dakika aralıkla çalışacak.

Hafta sonu ise Halkalı - Gebze, Gebze- Halkalı arası 30 dakika aralıklarla sefer gerçekleştirecek.

Marmaray hafta sonu açık mı? Marmaray hafta sonu çalışma saatleri 2021 MARMARAY HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ 2021 

Marmaray hafta sonu saat 06.00'da çalışmaya başlıyor, Halkalı'dan son trenin saati 22.03 olarak duyuruldu. Gebze'den kalkan son trenin saati ise 22.15'tir. 

İşte Marmaray çalışma saatleri:

İSTASYONLAR (HALKALI YÖNÜNE)İLK TRENSON TREN
1. Gebze06:0022:15
2. Darıca 06:0322:18
3. Osmangazi  06:0522:20
4. Fatih 06:0822:23
5. Çayırova 06:1022:25
6. Tuzla 05:5822:29
7. İçmeler 06:0122:32
8. Aydıntepe 06:0322:34
9. Güzelyalı 06:0522:36
10. Tersane 06:0722:38
11. Kaynarca 06:1022:41
12.Pendik06:0022:44
13. Yunus  06:0322:47
14. Kartal 06:0622:50
15. Başak06:0922:53
16. Atalar 06:1122:55
17. Cevizli 06:1422:58
18. Maltepe 06:1723:01
19. Süreyya Plajı 06:1923:03
20. İdealtepe 06:2123:05
21. Küçükyalı 06:2323:07
22. Bostancı 06:2623:10
23. Suadiye 06:2823:12
24. Erenköy 06:3123:15
25. Göztepe 06:3423:18
26. Feneryolu 06:3623:20
27. Söğütlüçeşme05:5523:23
28. Ayrılıkçeşmesi 06:0023:28
29. Üsküdar  06:0423:32
30. Sirkeci06:0823:36
31. Yenikapı06:1123:39
32. Kazlıçeşme06:1623:44
33. Zeytinburnu 06:2023:48
34. Yenimahalle 06:1123:51
35. Bakırköy 06:1323:53
36. Ataköy06:1523:55
37. Yeşilyurt 06:1823:58
38. Yeşilköy 06:2000:00
39. Florya Akvaryum 06:2400:04
40. Florya 06:2600:06
41. Küçükçekmece 06:2900:09
42. Mustafa Kemal 06:3200:12
43. Halkalı
İSTASYONLAR (GEBZE YÖNÜNE)İLK TRENSON TREN
1. Halkalı06:0022:03
2. Mustafa Kemal 06:0322:06
3. Küçükçekmece 06:0622:09
4. Florya 06:0922:12
5. Florya Akvaryum 06:1122:14
6. Yeşilköy 06:1422:17
7. Yeşilyurt 06:1622:19
8. Ataköy06:0222:22
9. Bakırköy 06:0422:24
10. Yenimahalle 06:0622:26
11. Zeytinburnu 05:5622:29
12. Kazlıçeşme06:0022:33
13. Yenikapı05:5122:38
14. Sirkeci05:5422:41
15. Üsküdar  05:5822:45
16. Ayrılıkçeşmesi 06:0322:50
17. Söğütlüçeşme05:5622:54
18. Feneryolu 05:5922:57
19. Göztepe 06:0122:59
20. Erenköy 06:0423:02
21. Suadiye 06:0723:05
22. Bostancı 06:0923:07
23. Küçükyalı 06:1123:09
24. İdealtepe 06:1323:11
25. Süreyya Plajı 06:1523:13
26. Maltepe 06:0423:15
27. Cevizli 06:0723:18
28. Atalar 06:1023:21
29. Başak06:1223:23
30. Kartal 06:1523:26
31. Yunus  06:1823:29
32. Pendik06:0523:32
33. Kaynarca 06:0823:35
34. Tersane 06:1123:38
35. Güzelyalı 06:1323:40
36. Aydıntepe 06:1523:42
37. İçmeler 06:1723:44
38. Tuzla 06:2023:47
39. Çayırova 06:2423:51
40. Fatih 06:2723:54
41. Osmangazi  06:3023:57
42. Darıca 06:3300:00
43. Gebze
İSTASYONLAR (ZEYTİNBURNU YÖNÜNE)İLK TRENSON TREN
1. Maltepe 06:0923:39
2. Süreyya Plajı 06:1123:41
3. İdealtepe 06:1323:43
4. Küçükyalı 06:1523:45
5. Bostancı 06:1823:48
6. Suadiye 06:2023:50
7. Erenköy 06:2323:53
8. Göztepe 06:2623:56
9. Feneryolu 06:2823:58
10. Söğütlüçeşme06:0500:01
11. Ayrılıkçeşmesi 06:1000:06
12. Üsküdar  06:1400:10
13. Sirkeci06:1800:14
14. Yenikapı06:2100:17
15. Kazlıçeşme06:2600:22
16. Zeytinburnu 
İSTASYONLAR (MALTEPE YÖNÜNE)İLK TRENSON TREN
1. Zeytinburnu 05:4923:19
2. Kazlıçeşme05:5323:23
3. Yenikapı05:5823:28
4. Sirkeci06:0123:31
5. Üsküdar  06:0523:35
6. Ayrılıkçeşmesi 06:1023:40
7. Söğütlüçeşme06:1423:44
8. Feneryolu 06:1723:47
9. Göztepe 06:1923:49
10. Erenköy 06:2223:52
11. Suadiye 06:2523:55
12. Bostancı 06:2723:57
13. Küçükyalı 06:2923:59
14. İdealtepe 06:3100:01
15. Süreyya Plajı 06:3300:03
16. Maltepe 
Tayfun Altuntaş
Editör
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