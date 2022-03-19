İstanbul'da etkili olan kar yağışında vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesi için Marmaray seferlerinin süresi geçtiğimiz günlerde uzatılmıştı. Kar yağışı yeniden etkili olunca Marmaray seferlerinin durumu merak konusu oldu. Bu kapsamda internet arama motorlarında araştırılan Marmaray seferleri iptal mi? Marmaray kaça kadar açık, saat kaça kadar çalışıyor 19 Mart 2022 Cumartesi ? sorularının yanıtları haberimizde...

MARMARAY SEFERLERİ İPTAL Mİ 19 MART 2022 CUMARTESİ?

Kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinde gecikme yaşanıyor. Ancak seferler iptal edilmedi, 19 Mart 2022 Cumartesi gününde seferler devam ediyor.

MARMARAY KAÇA KADAR AÇIK, SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR 19 MART 2022 CUMARTESİ ?

19 Mart 2022 Cumartesi gününde Marmaray saat 02.00'ye kadar çalışacak. Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Yolcularımıza Duyuru! İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmaray trenlerimiz bu gece saat 02.00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir."