Marmaray zammı, fiyatı 2022| Marmaray geçiş ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni ücret tarifesi 2022
İstanbul'da en çok kullanılan toplu taşıma araçlarından olan Marmaray'ın ücreti merak ediliyor. Bu kapsamda vatandaşlar yeni fiyat tarifesini araştırıyorlar. Marmaray geçiş ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni ücret tarifesi 2022 | Marmaray zammı 2022 haberimizde...
İstanbul'da her gün milyonlarca kişinin ulaşımını sağlayan Marmaray'da ulaşım zammından nasibini aldı. İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 36 zam yapılmasına karar verildi. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olan Marmaray'ın ücretlerine gelen zam vatandaşların tepkisini çekti. Bunun üzerine Asya ve Avrupa arasında milyonlarca kişinin ulaşımını sağlayan Marmaray ücretleri de değişti. Peki Marmaray geçiş ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Marmaray zammı 2022 | İşte yeni ücret tarifesi 2022
MARMARAY ZAM GELDİ Mİ ? MARMARAY GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
İstanbul'da Marmaray ücretlerine yüzde 36 oranında zam yapıldı. Bu kapsamda 8.91 TL olan Marmaray ücreti 12.12 TL'ye yükseldi. En az taşıma ücreti de 5.48 TL oldu.
|TAM (FULL)
|ÖĞRENCİ İNDİRİMLİ
(DISCOUNTED STUDENT)
|ÖĞRETMEN / YAŞLI
(TEACHER / ELDERLY)
|ABONMAN
(MONTLY)
|ELEKTRONİK
BİLET
(ELECTRONIC TICKET)
|MARMARAY
BİLET
(MARMARAY
TICKET)
|EN AZ TAŞIMA ÜCRETİ
( MIN. FARE )
|₺5,48
|₺2,67
|₺3,92
|1 KONTÖR
/ CREDIT
|₺23,00
|₺23,00
|TAM PARKUR ÜCRETİ
(FULL FARE )
|₺12,12
|₺5,48
|₺8,45
|4 KONTÖR
/ CREDIT
|₺23,00
|₺23,00
|*
MARMARAY ZAMMI KİM YAPTI?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Marmaray'a yapılan yüzde 36'lık zammı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yürürlüğe koydu.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"01.01.2022 tarihi itibariyle Marmaray hattında uygulanmaya başlayan zamlı tarife, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurumumuzun tüm itirazlarına rağmen hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konulmuştur. 2 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul'daki tüm Toplu Ulaşım hatlarına % 15 zam yapılmışken İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 ay sonra UKOME Kuruluna tekrar zam yapma teklifi getirmiştir. 16.12.2021 tarihinde UKOME gündemine İBB tarafından getirilen % 36'lık zam teklifi UKOME Kurulunca yüksek bulunarak reddedilmiştir. 24.12.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İETT, Metrobüs, Metro dahil tüm Toplu Ulaşım hatlarına 0436'1[k zam teklifi tekrar gündeme getirilmiş ve TCDD temsilcilerimiz ile birlikte UKOME Kurulu üyelerinin çoğunluğu ile zam teklifi yüksek bulunarak %20,28 zam yapılması yönünde yazılı şerh konulmuştur. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME Kurulunun çoğunluk itiraz şerhine ve kurumumuzca Başkan onaylı UKOME kararının tarafımıza iletilmeden uygulama yapılamayacağının IBB yetkililerine yazılı ve sözlü olarak bildirilmesine rağmen hukuki dayanağı olmayan %36 oranındaki zamlı tarifeyi yürürlüğe koymuştur. UKOME kararlarının yürürlüğe girmesi için, UKOME üyesi kurumların üyelerinin imza sürecinin tamamlanması ve kararın Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise henüz imza süreci tamamlanmamış ve Başkan tarafından onaylanmamış tarifeyi UKOME Üyesi kuruluşlara göndermeden, hukuksuz şekilde uygulamaya başlamıştır.
Yapılan zammın imza süreci tamamlanmadan ve Başkan onaylı kararı kurumumuza iletilmeden Teşekkülümüz tarafından işletilen Marmaray hattına yüklenmemesi için Belediye yetkilileriyle defalarca görüşülmüş olmasına ve yazılı itiraz ve ikazlarımıza rağmen zamlı tarife, Belediye Şirketi Belbim AŞ tarafından Marmaray turnikelerine yüklenmiştir.
UKOME Kurulu tarafından onaylanmamış ve imza süreci tamamlanmamış %36'lık bu zammın Teşekkülümüz tarafından işletilen Marmaray hattında yürürlüğe konulmasından sorumlu olmadığımızı ve en kısa sürede hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."
Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda şunlar kaydedildi:
"İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME'de ulaşıma (İETT, Metro, Marmaray) %36 zam istedi
Üyeler UKOME'de İBB’nin bu zam teklifine karşı çıkarak şerhlerini yazarak %20,28 olarak kararı imzaladı.
İBB buna rağmen hukuksuzca %36 zammı İETT ve Metrolar dahil bütün sisteme girdi.
Turnikeler ve İstanbul kart İBB’ye aittir ve İBB’nin BELBİM sistemine bağlıdır
UKOME üyelerinin imzalamadığı bir karar da uygulanamaz.
Hukuk tanımayan İBB yönetiminin bu kararı için hukuki süreç başlatılacaktır."
MARMARAY GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL? MARMARAY ZAMMI 2022
Marmaray'a gelen zammın ardından duraklar arasındaki ücret tarifesi de değişti. Buna göre 2022 Marmaray ücret tarifesi şöyle olacak:
1 -7 istasyon arası: 5,48 TL (tam bilet ) Öğrenci: 2,67 TL Öğretmen/ Yaşlı: 3,92 TL
8-14 istasyon arası: 7,04 TL (tam bilet ) Öğrenci: 3,29 TL Öğretmen/ Yaşlı: 4,86 TL
15-21 İstasyon arası: 8,13 TL(tam bilet) Öğrenci: 3,92 TL Öğretmen/ Yaşlı: 5,71 TL
22-28 İstasyon arası:9,38 TL (tam bilet ) Öğrenci: 4,46 TL Öğretmen/ Yaşlı: 6,65 TL
29-35 İstasyon arası:10,95 TL (tam bilet)Öğrenci: 5,24 TL Öğretmen/ Yaşlı:7,82 TL
36-43 istasyon arası:12,12 TL (tam bilet) Öğrenci: 5,48 TL Öğretmen/ Yaşlı:8,45 TL
MARMARAY YENİ ÜCRET TARİFESİ 2022
|ÜCRETLENDİRME GRUPLARI
(TARIFF GROUPS)
|TAM (FULL)
|ÖĞRENCİ İNDİRİMLİ
(DISCOUNTED STUDENT)
|ÖĞRETMEN / YAŞLI
(TEACHER / ELDERLY)
|AYLIK ABONMAN
(MONTLY CARD)
|ELEKTRONİK BİLET
(ELECTRONIC TICKET)
|MARMARAY BİLET
(MARMARAY TICKET)
|1 – 7 İSTASYON (STATIONS)
|₺5,48
|₺2,67
|₺3,92
|1
|3
|1
|8 – 14 İSTASYON (STATIONS)
|₺7,04
|₺3,29
|₺4,86
|2
|3
|1
|15 – 21 İSTASYON (STATIONS)
|₺8,13
|₺3,92
|₺5,71
|2
|3
|1
|22 – 28 İSTASYON (STATIONS)
|₺9,38
|₺4,46
|₺6,65
|3
|3
|1
|29 – 35 İSTASYON (STATIONS)
|₺10,95
|₺5,24
|₺7,82
|3
|3
|1
|36 – 43 İSTASYON (STATIONS)
|₺12,12
|₺5,48
|₺8,45
|4
|3
|1
MARMARAY DURAKLARI | MARMARAY SEFER SAATLERİ 2022
|İSTASYONLAR (HALKALI YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Gebze
|06:00
|22:15
|2. Darıca
|06:03
|22:18
|3. Osmangazi
|06:05
|22:20
|4. Fatih
|06:08
|22:23
|5. Çayırova
|06:10
|22:25
|6. Tuzla
|05:58
|22:29
|7. İçmeler
|06:01
|22:32
|8. Aydıntepe
|06:03
|22:34
|9. Güzelyalı
|06:05
|22:36
|10. Tersane
|06:07
|22:38
|11. Kaynarca
|06:10
|22:41
|12.Pendik
|06:00
|22:44
|13. Yunus
|06:03
|22:47
|14. Kartal
|06:06
|22:50
|15. Başak
|06:09
|22:53
|16. Atalar
|06:11
|22:55
|17. Cevizli
|06:14
|22:58
|18. Maltepe
|06:17
|23:01
|19. Süreyya Plajı
|06:19
|23:03
|20. İdealtepe
|06:21
|23:05
|21. Küçükyalı
|06:23
|23:07
|22. Bostancı
|06:26
|23:10
|23. Suadiye
|06:28
|23:12
|24. Erenköy
|06:31
|23:15
|25. Göztepe
|06:34
|23:18
|26. Feneryolu
|06:36
|23:20
|27. Söğütlüçeşme
|05:55
|23:23
|28. Ayrılıkçeşmesi
|06:00
|23:28
|29. Üsküdar
|06:04
|23:32
|30. Sirkeci
|06:08
|23:36
|31. Yenikapı
|06:11
|23:39
|32. Kazlıçeşme
|06:16
|23:44
|33. Zeytinburnu
|06:20
|23:48
|34. Yenimahalle
|06:11
|23:51
|35. Bakırköy
|06:13
|23:53
|36. Ataköy
|06:15
|23:55
|37. Yeşilyurt
|06:18
|23:58
|38. Yeşilköy
|06:20
|00:00
|39. Florya Akvaryum
|06:24
|00:04
|40. Florya
|06:26
|00:06
|41. Küçükçekmece
|06:29
|00:09
|42. Mustafa Kemal
|06:32
|00:12
|43. Halkalı
|—
|—
|İSTASYONLAR (GEBZE YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Halkalı
|06:00
|22:03
|2. Mustafa Kemal
|06:03
|22:06
|3. Küçükçekmece
|06:06
|22:09
|4. Florya
|06:09
|22:12
|5. Florya Akvaryum
|06:11
|22:14
|6. Yeşilköy
|06:14
|22:17
|7. Yeşilyurt
|06:16
|22:19
|8. Ataköy
|06:02
|22:22
|9. Bakırköy
|06:04
|22:24
|10. Yenimahalle
|06:06
|22:26
|11. Zeytinburnu
|05:56
|22:29
|12. Kazlıçeşme
|06:00
|22:33
|13. Yenikapı
|05:51
|22:38
|14. Sirkeci
|05:54
|22:41
|15. Üsküdar
|05:58
|22:45
|16. Ayrılıkçeşmesi
|06:03
|22:50
|17. Söğütlüçeşme
|05:56
|22:54
|18. Feneryolu
|05:59
|22:57
|19. Göztepe
|06:01
|22:59
|20. Erenköy
|06:04
|23:02
|21. Suadiye
|06:07
|23:05
|22. Bostancı
|06:09
|23:07
|23. Küçükyalı
|06:11
|23:09
|24. İdealtepe
|06:13
|23:11
|25. Süreyya Plajı
|06:15
|23:13
|26. Maltepe
|06:04
|23:15
|27. Cevizli
|06:07
|23:18
|28. Atalar
|06:10
|23:21
|29. Başak
|06:12
|23:23
|30. Kartal
|06:15
|23:26
|31. Yunus
|06:18
|23:29
|32. Pendik
|06:05
|23:32
|33. Kaynarca
|06:08
|23:35
|34. Tersane
|06:11
|23:38
|35. Güzelyalı
|06:13
|23:40
|36. Aydıntepe
|06:15
|23:42
|37. İçmeler
|06:17
|23:44
|38. Tuzla
|06:20
|23:47
|39. Çayırova
|06:24
|23:51
|40. Fatih
|06:27
|23:54
|41. Osmangazi
|06:30
|23:57
|42. Darıca
|06:33
|00:00
|43. Gebze
|—
|—
|İSTASYONLAR (ZEYTİNBURNU YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Maltepe
|06:09
|23:39
|2. Süreyya Plajı
|06:11
|23:41
|3. İdealtepe
|06:13
|23:43
|4. Küçükyalı
|06:15
|23:45
|5. Bostancı
|06:18
|23:-48
|6. Suadiye
|06:20
|23:50
|7. Erenköy
|06:23
|23:53
|8. Göztepe
|06:26
|23:56
|9. Feneryolu
|06:28
|23:58
|10. Söğütlüçeşme
|06:05
|00:01
|11. Ayrılıkçeşmesi
|06:10
|00:06
|12. Üsküdar
|06:14
|00:10
|13. Sirkeci
|06:18
|00:14
|14. Yenikapı
|06:21
|00:17
|15. Kazlıçeşme
|06:26
|00:22
|16. Zeytinburnu
|—
|—
|İSTASYONLAR (MALTEPE YÖNÜNE)
|İLK TREN
|SON TREN
|1. Zeytinburnu
|05:49
|23:19
|2. Kazlıçeşme
|05:53
|23:23
|3. Yenikapı
|05:58
|23:28
|4. Sirkeci
|06:01
|23:31
|5. Üsküdar
|06:05
|23:35
|6. Ayrılıkçeşmesi
|06:10
|23:40
|7. Söğütlüçeşme
|06:14
|23:44
|8. Feneryolu
|06:17
|23:47
|9. Göztepe
|06:19
|23:49
|10. Erenköy
|06:22
|23:52
|11. Suadiye
|06:25
|23:55
|12. Bostancı
|06:27
|23:57
|13. Küçükyalı
|06:29
|23:59
|14. İdealtepe
|06:31
|00:01
|15. Süreyya Plajı
|06:33
|00:03