Marmara'ya sis ve pus uyarısı! İşte 18 Mayıs Pazartesi il il hava durumu
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, ülkemiz genelinde yağış beklemiyor, Kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.
Haftanın bu ilk gününde işte il il hava durumu...
Meteoroloji genel müdürlü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Ülke genelinde yağış beklenmemekle beraber, kuzey kesimlerin yer yer bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde etkisini gösteren sis ve pus hadisesinin ise Marmara'nın kuzey kesimlerinde etkisini göstermesi bir diğer detay olarak geçiyor.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kıyıları puslu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kıyıları puslu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 31°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu, doğusu sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, ilk saatlerde doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde doğusu yer yer 6 (50 km/sa), zamanla geneli 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusu öğle saatlerinde yer yer 2,5m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer puslu ve sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden itibaren doğusu yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, öğle saatlerinden itibaren doğusu yer yer 2,0m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, öğle ve akşam saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), kuzeyi 3 ila 5 (20-40 km/sa) yer yer 6 (50 km/sa), Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, kuzeyi 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Açık, Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu, kuzeyi öğle saatlerinde güneybatı, geneli akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu, batısı akşam ve gece saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, doğusu 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.
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