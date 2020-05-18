Haftanın bu ilk gününde işte il il hava durumu...

Meteoroloji genel müdürlü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Ülke genelinde yağış beklenmemekle beraber, kuzey kesimlerin yer yer bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde etkisini gösteren sis ve pus hadisesinin ise Marmara'nın kuzey kesimlerinde etkisini göstermesi bir diğer detay olarak geçiyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kıyıları puslu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kıyıları puslu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT °C, 31°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu, doğusu sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, ilk saatlerde doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinde doğusu yer yer 6 (50 km/sa), zamanla geneli 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusu öğle saatlerinde yer yer 2,5m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer puslu ve sisli, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden itibaren doğusu yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, öğle saatlerinden itibaren doğusu yer yer 2,0m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, öğle ve akşam saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), kuzeyi 3 ila 5 (20-40 km/sa) yer yer 6 (50 km/sa), Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, kuzeyi 1,0 ila 2,0m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Açık, Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu, kuzeyi öğle saatlerinde güneybatı, geneli akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğu, batısı akşam ve gece saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, doğusu 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.