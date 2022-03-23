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  3. Marmaray’da arıza yaşandı! Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi

Marmaray’da arıza yaşandı! Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi

Marmaray’da arıza yaşandı. Arıza nedeniyle meydana gelen yoğunluğa, vatandaş sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak tepki gösterdi.

Marmaray’da arıza yaşandı! Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi

Marmaray’da arıza nedeniyle yoğunluk oluştu. Vatandaşların büyük çoğunluğunun içinde, Asya ve Avrupa ulaşımı kolaylaşan Marmaray'ın seferlerinde yaşananlar sosyal medya platformu Twitter'da gündem oldu. Yaşanan arızaların yoğunluğa ve gecikmelere sebep olmasıyla birlikte mağdur olan vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak mağdur olduklarını belirtti.

Marmaray’da arıza yaşandı! Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sabah saatlerinde Yenikapı-Ataköy arasındaki seferler tek hat üzerinden yapılmaya başlandı. Yetkililer sinyalizasyon arızası yaşandığını belirtirken uzun süre mahsur kalan yolcular yaşananlara tepki gösterdi.

Marmaray’da arıza yaşandı! Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi

Marmaray’da arıza yaşandı! Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi

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