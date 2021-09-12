Marmaray'da arıza! Yolcular istasyona kadar yürümek durumunda kaldı
Bugün öğle saatlerinde Sirkeci istasyonu yakınlarında meydana gelen arıza sonucu Marmaray seferi durdu.. Bunun üzerine yolcular yürüyerek istasyona gitmek durumunda kaldı.
Olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Sirkeci istasyonu yakınlarında arıza sonucu Marmaray seferi aksadı. Trende elektrikler kesilince içeride mahsur kalan vatandaşlar kapıların açılmasının ardından rayların üzerinde istasyona kadar yürüdü.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Marmaray'daki arıza giderilene kadar seferlerde aksamalar yaşandı.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Arıza nedeniyle Marmaray istasyonlarında yoğunluk oluştuğu öğrenildi.
Yolcuların rayların üzerinde yürüyerek istasyona gitmesi cep telefonu kameralarına yansıdı.
Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
İşte o anlar: