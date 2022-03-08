Marmaray'da çekilen görüntülere inanamayacaksınız! İki sevgili öpüşünce, yumruklar havada uçuştu! "Aile var burada, ne öpüşüyorsunuz?"

Marmaray Kartal İstasyonu'nda, seyahat eden genç çift ve bir yolcu arasında kavga çıktı. İki sevgilinin yolculuk esnasında yakınlaşması ve sonrasında öpüşmesi diğer yolcuyu rahatsız etti. Bakışlarını gençlerin üzerinden çekmeyen adam, soluğu kavga etmekte buldu. Çiftin yanına giderek hesap soran adama karşılık veren gençler, bir anda kavgaya tutuştu.

"NE ÖPÜŞÜYORSUNUZ, AİLE VAR BURADA"

Korkunç anlar kameralara kaydedildi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada yolcunun "Ne öpüşüyorsunuz aile var burada" dediği duyuldu. Gençlerin de sessiz kalamadığı olayda, kimseye büyük bir zarar gelmedi ancak, darbelere her iki tarafta maruz kaldı.