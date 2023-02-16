Marmaris'ten tekneyle kaçmaya çalışan müteahhit yakalandı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası yıkılan binaların müteahhitleri hakkında soruşturma başlatımış ve yakalama kararı çıkartılmıştı. Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama emri verilen müteahhit Mesut Başkır'ın deniz yoluyla ülke dışına kaçma girişiminde bulunabileceğinin bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

TEKNEYLE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce, Dalyan, Ekincik, Marmaris açıkları ve Yeşilova Körfezi'ni kontrol eden ekipler, gece saatlerinde Marmaris'in Alaburun mevkisinin batısında bir yelkenli tekne tespit ederek durdurdu. Katamaran tipi teknede yapılan kontrollerde hakkında "taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma" suçundan yakalanma kararı olan müteahhit Mesut Başkır gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen müteahhit, yapılan işlemlerin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi.