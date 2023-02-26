Maroun Gantus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maroun Gantus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maroun Gantus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maroun Gantus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maroun Gantus 15 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da מארון גנטוס şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maroun Gantus Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ihud Bnei Sakhnin futbol takımında oynamaktadır. Ihud Bnei Sakhnin takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Maroun Gantus'nin Ihud Bnei Sakhnin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maroun Gantus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maroun Gantus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maroun Gantus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maroun Gantus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Bnei Sakhnin

Maroun Gantus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maroun Gantus şuan Ihud Bnei Sakhnin takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Maroun Gantus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsrail takımında 3 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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