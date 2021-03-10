Mars Projesi Starship'in neden patladığı açıklandı

Starship projesinin roket prototipi SN10'un patlamasının nedenini Elon Musk Twitter'da, 'helyum sızıntısı ve düşük itme gücü' diyerek açıkladı.

Just prior to SN11 being placed onto the launch mount, SpaceX employees lowered down each and every landing leg. Testing them, so unlike during the SN10 flight; they will hopefully deploy properly this time. pic.twitter.com/LJVl6zpnmo — Austin Barnard? (@austinbarnard45) March 9, 2021

Diğer deyişle, yakıtın yanlış yerde ve yanlış zamanda sona ermesi sebebiyle uzay aracının bacaklarında tahribat gerçekleşti ve bu da patlamaya neden oldu.

SpaceX çalışanlarının Twitter'da paylaşılan görüntüde aracın bacaklarını sağlamlaştırmak için bir takım çalışmalar yaptığı görülüyor.

Patlamaya rağmen Starship aracının ilk kez başarılı bir şekilde iniş yapmasının oldukça önemli bir durum olduğu ifade edildi.