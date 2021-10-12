Marşandiz ne demek, TDK'ya göre Marşandiz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Marşandiz ne demek? Marşandiz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi marşandiz kelimesi. Peki marşandiz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre marşandiz nedir, marşandiz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MARŞANDİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Marşandiz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Marşandiz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre marşandiz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yük treni

