Marsel İsmajlgeci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marsel İsmajlgeci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marsel İsmajlgeci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marsel İsmajlgeci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marsel İsmajlgeci 14 Mart 2000 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marsel İsmajlgeci Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport yapmaktadır. Marsel İsmajlgeci, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marsel İsmajlgeci'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Marsel İsmajlgeci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marsel İsmajlgeci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marsel İsmajlgeci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marsel İsmajlgeci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında KF Tirana

31 Ocak 2023 yılında Zrinjski Mostar

Marsel İsmajlgeci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marsel İsmajlgeci şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marsel İsmajlgeci Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dinamo Tirana (2012-2016), KF Tirana (2016-2019)

Arnavutluk U21 takımında 14 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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