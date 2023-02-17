Marselino Ferdinan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marselino Ferdinan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marselino Ferdinan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marselino Ferdinan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marselino Ferdinan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marselino Ferdinan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marselino Ferdinan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marselino Ferdinan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marselino Ferdinan 9 Eylül 2004 tarihinde Jakarta şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Endonezya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marselino Ferdinan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Level Up Asia yapmaktadır. Marselino Ferdinan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KMSK Deinze futbol takımında oynamaktadır. KMSK Deinze takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marselino Ferdinan'nin KMSK Deinze ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marselino Ferdinanboyu ve yaşı kaç

Marselino Ferdinan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marselino Ferdinan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Marselino Ferdinan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marselino Ferdinan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Persebaya Yth

20 Mart 2021 yılında Persebaya

31 Ocak 2023 yılında KMSK Deinze

Marselino Ferdinan kimdir

Marselino Ferdinan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marselino Ferdinan şuan KMSK Deinze takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Persebaya U16 (2020)

Marselino Ferdinan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Endonezya takımında 6 numaralı formasıyla 27 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Endonezya U23 takımında 7 numaralı formasıyla 26 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Endonezya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 2 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Marselino Ferdinan nereli

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