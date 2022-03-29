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  3. Mart ayı Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor! Altan Erkekli ve Veysel Diker, Tuzlalı sanatseverler ile buluştu

Mart ayı Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor! Altan Erkekli ve Veysel Diker, Tuzlalı sanatseverler ile buluştu

Tuzla Belediyesi, Mart ayı Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Dünya Tiyatro Günü’nde planladığı usta oyuncular Altan Erkekli ve Veysel Diker'in birlikte sahnelediği "Şifa Niyetine" adlı gösteri sanatseverler ile buluştu.

Mart ayı Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor! Altan Erkekli ve Veysel Diker, Tuzlalı sanatseverler ile buluştu

Tuzla Belediyesi, Mart ayı Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında birbirinden farklı etkinlikleri sanatseverler ile buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda usta oyuncular Altan Erkekli ve Veysel Diker'in birlikte sahnelediği "Şifa Niyetine" adlı gösteri Dünya Tiyatro Günü’nde Tuzlalı sanatseverler ile buluştu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın destekleri ile Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen gösteriye Tuzlalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.  Altan Erkekli, hayatı ile ilgili önemli kesitleri aktardı, Veysel Diker de Anadolu türkülerini batı alt yapısıyla aranje ederek seyirciye sundu. Tiyatroseverler, müzikle süslenen yaşanmış hikayelerin anlatıldığı oyunda Altan Erkekli ve Veysel Diker'in muhteşem performansını ayakta alkışladı. Oyun sonrasında usta oyunculara çiçek takdim edildi.

“İYİ Kİ SANAT VAR”

Gösteri sonrasında açıklamalarda bulunan usta oyuncu Altan Erkekli,” Heyecanlı dakikaları geride bıraktık. Dünya Tiyatro Günü’nde Tuzla’da çok coşkulu bir seyirci bizleri yüreklerine aldı. Biz de onların bu güzel alkışları ile bir kez daha haykırıyoruz ki, iyi ki tiyatro var iyi ki sanat var. Yaşasın sanat diyoruz. Dünyadaki büyün kötülüklerin, kızgınlıkların ve sevimsizliklerin üzerinden sanat gelecek. Tuzla Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.

“TİYATROYA VERDİĞİNİZ DESTEK İÇİN SİZLERE MİNNETTARIM”

Veysel Diker ise,” Buraya gelmekten dolayı çok mutlu olduk. Salona geldik baktım seyirci muhteşemdi. Çok sıcaktı ve iletişim çok güzeldi. Bizim de çok mutlu olmamız bizim açımızdan çok iyi. Biz sahnede aktaran tarafız, ama bugün seyirciden duyguyu bizler de aldık. İnşallah yine Tuzla’ya geliriz. Daha önce bu seyirci ile oynamamıştık. Yolunuz açık olsun. Tiyatroya verdiğiniz destek için sizlere minnettarım” dedi.

Mart ayı Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor! Altan Erkekli ve Veysel Diker, Tuzlalı sanatseverler ile buluştu

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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