Mart ayında yapılacaktı: TEKNOFEST İzmir ertelendi!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler, Türkiye'ye büyük bir yara açtı. 10 ilde 13.45 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketinde binlerce kişi hayatını kaybedip yaralandı.

Türkiye, birlik olarak yaralarını sarmaya çalışırken bu sene 16-19 Mart tarihlerinde yapılması planlanan TEKNOFEST İzmir, ileri bir tarihe ertelendi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

TEKNOFEST'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

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"16-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirmeyi planladığımız TEKNOFEST İZMİR, ülkece yaşadığımız deprem felaketinin beraberinde getirdiği ortak acılarımız dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."