Mart Dokuzu ne demek, TDK'ya göre Mart Dokuzu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mart dokuzu ne demek? Mart dokuzu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mart dokuzu kelimesi. Peki mart dokuzu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mart dokuzu nedir, mart dokuzu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MART DOKUZU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mart dokuzu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mart dokuzu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gregoryen takvimine göre martın üçüncü haftasında görülen bir fırtına

- Bahar mevsiminin başlangıcı

