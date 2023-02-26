Marten Kelement kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marten Kelement Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marten Kelement adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marten Kelement Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marten Kelement 24 Ekim 2003 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Marten Henrik Kelement şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marten Kelement Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paide Linnameeskond futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Marten Kelement'nin Paide Linnameeskond ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marten Kelement Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marten Kelement isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marten Kelement Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marten Kelement futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Keila JK U17

1 Ocak 2019 yılında Keila JK

1 Ocak 2021 yılında Paide

Marten Kelement Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marten Kelement şuan Paide Linnameeskond takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marten Kelement Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Keila JK (2010-2018)

Estonya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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