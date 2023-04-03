Martijn Van Der Sande kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martijn Van Der Sande Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martijn Van Der Sande adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Martijn Van Der Sande Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Martijn Van Der Sande 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Martijn Van Der Sande Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Willem II Tilburg U21 futbol takımında oynamaktadır. Willem II Tilburg U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Martijn Van Der Sande'nin Willem II Tilburg U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Martijn Van Der Sande Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Martijn Van Der Sande futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Willem II Altya
1 Temmuz 2018 yılında Willem II U17
1 Temmuz 2020 yılında Willem II U18
1 Temmuz 2021 yılında Willem II U21
Martijn Van Der Sande Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Martijn Van Der Sande şuan Willem II Tilburg U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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