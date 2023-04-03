Martim Alberto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martim Alberto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martim Alberto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Martim Alberto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Martim Alberto 20 Nisan 2004 tarihinde Estoril şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Martim Fernandes Vicente Alberto şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Martim Alberto Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martim Alberto, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martim Alberto'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Martim Alberto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Martim Alberto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Sporting Sub-15
1 Temmuz 2018 yılında Estoril Sub-15
1 Temmuz 2019 yılında Estoril U17
1 Temmuz 2020 yılında Guimarães U17
1 Temmuz 2021 yılında Guimarães U19
1 Aralık 2021 yılında Guimarães A23
1 Temmuz 2022 yılında Guimarães B
Martim Alberto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Martim Alberto şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.
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