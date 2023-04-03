Martim Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martim Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martim Sousa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martim Sousa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martim Sousa 1 Nisan 2005 tarihinde Porto şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Martim António Malheiro Sousa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martim Sousa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Martim Sousa, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vizela U23 futbol takımında oynamaktadır. FC Vizela U23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martim Sousa'nin FC Vizela U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martim Sousa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martim Sousa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2018 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2019 yılında Famalicão S15

1 Temmuz 2020 yılında Famalicão S17

1 Temmuz 2021 yılında Paços Sub-17

1 Temmuz 2022 yılında FC Vizela U23

Martim Sousa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martim Sousa şuan FC Vizela U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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