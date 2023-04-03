Martin Alvsaker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Alvsaker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Alvsaker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Martin Alvsaker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Martin Alvsaker 3 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Martin Alvsaker Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Haugesund II futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund II takımına - tarihinde katılmıştır. Martin Alvsaker'nin FK Haugesund II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Martin Alvsaker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Martin Alvsaker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Martin Alvsaker şuan FK Haugesund II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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