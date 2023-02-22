Martin Ambler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Ambler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Ambler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Ambler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Ambler 8 Temmuz 2000 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Ambler Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Ambler, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Sparta Praha B futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Praha B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Martin Ambler'nin AC Sparta Praha B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Ambler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Ambler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Ambler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Ambler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2019 yılında Sparta Praha B

Martin Ambler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Ambler şuan AC Sparta Praha B takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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