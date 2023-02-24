Martin Bito kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Bito Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Bito adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Bito Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Bito 18 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Bito Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Bito, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach futbol takımında oynamaktadır. FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Martin Bito'nin FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Martin Bito Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Bito isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Bito Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Bito futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Szeged U17 - GA

1 Temmuz 2018 yılında Szeged U19 - GA

1 Temmuz 2019 yılında Szeged

17 Şubat 2023 yılında Oberp./Schwarz.

Martin Bito Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Bito şuan FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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