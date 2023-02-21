Martin Cedidla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Cedidla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Cedidla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Cedidla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Cedidla 22 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Cedidla Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K2K Sports Entertainment Group yapmaktadır. Martin Cedidla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Trinity Zlin futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Martin Cedidla'nin FC Trinity Zlin ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Cedidla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Cedidla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Cedidla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Cedidla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Fastav Zlin

Martin Cedidla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Cedidla şuan FC Trinity Zlin takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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