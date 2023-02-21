Martin Chlumecky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Chlumecky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Chlumecky kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Chlumecky ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Chlumecky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Chlumecky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Chlumecky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Chlumecky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Chlumecky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Chlumecky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Chlumecky 11 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Martin Chlumecký şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Chlumecky Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jan Levy yapmaktadır. Martin Chlumecky, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Chlumecky'nin FK Pardubice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Chlumecky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Chlumecky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Chlumecky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Chlumecky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sl. Liberec B

1 Temmuz 2016 yılında Slovan Liberec

10 Temmuz 2017 yılında Varnsdorf

30 Haziran 2018 yılında Slovan Liberec

1 Temmuz 2018 yılında Dukla Prag

15 Ocak 2019 yılında Jihlava

30 Haziran 2019 yılında Dukla Prag

1 Temmuz 2021 yılında Teplice

4 Ocak 2022 yılında Banik Ostrava

8 Eylül 2022 yılında Pardubice

30 Haziran 2023 yılında Banik Ostrava

Martin Chlumecky kimdir

Martin Chlumecky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Chlumecky şuan FK Pardubice takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AFK Union Žižkov (2003 - 2005)
FK Viktoria Žižkov (2005 - 2013)
FC Slovan Liberec (2013 - 2014)

Martin Chlumecky Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 17 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 3 numaralı formasıyla 13 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Martin Chlumecky nereli

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