Martin Csato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Csato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Csato kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Martin Csato ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Martin Csato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Csato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Martin Csato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Csato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Csato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Csato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Csato 18 Temmuz 1994 tarihinde Békéscsaba şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Csato Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFAgency yapmaktadır. Martin Csato, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szombathelyi Haladás futbol takımında oynamaktadır. Szombathelyi Haladás takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Csato'nin Szombathelyi Haladás ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Csato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Csato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Martin Csato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Csato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2008 yılında Győr Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Győr U17

1 Temmuz 2011 yılında Győr U19

1 Temmuz 2012 yılında ETO FC Győr II

14 Ağustos 2014 yılında Mezőkövesd

31 Ocak 2015 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2015 yılında Mezőkövesd

9 Temmuz 2015 yılında ETO FC Győr

14 Temmuz 2016 yılında Dorog

23 Temmuz 2019 yılında Csákvár

23 Ocak 2020 yılında Vasas FC

8 Ocak 2021 yılında Csákvár

30 Haziran 2021 yılında Vasas FC

13 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2022 yılında Haladás

Martin Csato kimdir

Martin Csato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Csato şuan Szombathelyi Haladás takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Martin Csato nereli

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