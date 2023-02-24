Martin Dala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Dala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Dala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Dala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Dala 26 Nisan 2004 tarihinde Székesfehérvár şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Dala Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EM Sports Consulting yapmaktadır. Martin Dala, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MOL Fehérvár FC futbol takımında oynamaktadır. MOL Fehérvár FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Dala'nin MOL Fehérvár FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Dala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Dala isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Dala Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Dala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Fehérvár U17

1 Temmuz 2020 yılında Fehérvár II

1 Temmuz 2022 yılında Fehérvár

Martin Dala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Dala şuan MOL Fehérvár FC takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Dala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Főnix Gold FC (-2014)

Macaristan U18 takımında 23 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U16 takımında 1 numaralı formasıyla 19 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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