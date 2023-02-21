Martin Doudera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Doudera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Doudera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Doudera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Doudera 1 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Martin Douděra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Doudera Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Martin Doudera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dukla Prag futbol takımında oynamaktadır. FK Dukla Prag takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Doudera'nin FK Dukla Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Doudera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Doudera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Doudera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Doudera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2019 yılında Slavia Prag B

17 Şubat 2022 yılında Vlasim

30 Haziran 2022 yılında Slavia Prag B

1 Temmuz 2022 yılında Dukla Prag

Martin Doudera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Doudera şuan FK Dukla Prag takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Doudera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Xaverov Horní Počernice (2008)FK Viktoria Žižkov (2008 - 2009)SK Slavia Praha (2009 - 2011)FK Meteor Praha (2011 - 2016)SK Slavia Praha (2016 - 2019)

Çek Cumhuriyeti U16 takımında 20 numaralı formasıyla 19 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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