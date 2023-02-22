Martin Foltyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Foltyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Foltyn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Foltyn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Foltyn 17 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Martin Foltyn şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Foltyn Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Foltyn, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trinec futbol takımında oynamaktadır. FK Trinec takımına 21 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Martin Foltyn'nin FK Trinec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Martin Foltyn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Foltyn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Foltyn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Foltyn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Ostrava B

1 Ocak 2014 yılında Banik Ostrava

17 Temmuz 2014 yılında FC Hlucin

31 Aralık 2014 yılında Banik Ostrava

21 Eylül 2015 yılında FC Hlucin

31 Aralık 2016 yılında Banik Ostrava

16 Şubat 2017 yılında FC Hlucin

3 Temmuz 2019 yılında Ostrava B

21 Ağustos 2020 yılında Fotbal Trinec

Martin Foltyn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Foltyn şuan FK Trinec takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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