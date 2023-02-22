Martin Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Gimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Gimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Gimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Gimenez 30 Eylül 1988 tarihinde Florida şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Martin Andres Gimenez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Gimenez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OF Ierapetras futbol takımında oynamaktadır. OF Ierapetras takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Gimenez'nin OF Ierapetras ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Gimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Gimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Gimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Gimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Santa Tecla

1 Temmuz 2016 yılında Fénix de Pilar

1 Temmuz 2017 yılında All Boys

1 Temmuz 2019 yılında Colegiales

1 Temmuz 2020 yılında Gran Valencia

1 Şubat 2021 yılında Talleres RE

1 Eylül 2021 yılında OF Ierapetras

Martin Gimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Gimenez şuan OF Ierapetras takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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