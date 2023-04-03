Martin Hlavac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Hlavac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Hlavac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Martin Hlavac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Martin Hlavac 22 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Martin Hlaváč şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Martin Hlavac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Hradec Kralove B futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove B takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Hlavac'nin FC Hradec Kralove B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Martin Hlavac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Martin Hlavac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Hr. Kralove U19
1 Temmuz 2021 yılında Hr. Kralove B
22 Eylül 2021 yılında Nachod
26 Ocak 2022 yılında Hr. Kralove B
Martin Hlavac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Martin Hlavac şuan FC Hradec Kralove B takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK Týniště nad Orlicí (2009 - 2013)
FC Spartak Rychnov nad Kněžnou (2013)
SK Týniště nad Orlicí (2013 - 2014)
FK Náchod-Deštné (2014)
SK Týniště nad Orlicí (2015 - 2017)
FC Hradec Králové (2017 - 2021)
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