Martin Hristov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Hristov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Hristov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Hristov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Hristov 2 Ekim 2003 tarihinde Pazardzhik şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мартин Христов Христов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Hristov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Martin Hristov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv II futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Martin Hristov'nin Botev Plovdiv II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Martin Hristov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Martin Hristov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Martin Hristov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Hristov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Botev II

Martin Hristov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Hristov şuan Botev Plovdiv II takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Martin Hristov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 3 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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